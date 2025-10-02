Polițiștii din Gorj, la percheziții în Covasna

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna au efectuat joi, cu sprijinul poliţiştilor din 15 judeţe printre care și Gorj, şi din Bucureşti, 23 de percheziţii domiciliare la persoane suspectate de înşelăciune online, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.

Potrivit sursei citate, ancheta a demarat după ce o persoană, contactată prin intermediul aplicaţiei Telegram de către un aşa-zis reprezentant al platformei eMAG, a fost prejudiciată cu suma de 45.746 de lei. „La data de 31.12.2024, persoana vătămată a fost contactată prin intermediul mesageriei Telegram de o persoană necunoscută care s-a recomandat ca fiind recrutor la magazinul eMAG, propunându-i o ofertă de muncă part-time cu posibilitatea de a câştiga din munca online sume cuprinse între 300-2.000 de lei pe zi, activitatea constând în ajutarea comercianţilor de pe platforma eMAG să-şi crească rata de clickuri şi să optimizeze clasamentul produselor. Potrivit înţelegerii, persoana vătămată, în cazul în care accepta propunerea, efectua un click pe linkul articolului detaliat în solicitare, naviga timp de 10 secunde sau mai mult pe platforma eMAG, adăuga articolul în coş, după care efectua o captură de ecran pe care o trimitea operatorului. După confirmarea faptului că toţi paşii au fost îndepliniţi în mod corect, persoana vătămată urma să primească contul bancar al vânzătorului în care era îndemnată să vireze contravaloarea bunului, după care, primea înapoi contravaloarea produsului achitat plus un comision. Prin acest mod de operare, fiind indusă în eroare, persoana vătămată a fost păgubită în perioada ianuarie-februarie 2025 cu suma de 45.746 lei, achiziţionând produse, contravaloarea acestora nefiindu-i restituită şi nici comisionul achitat conform promisiunii”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului.

În total au fost puse în executare un număr de 23 de mandate de percheziţie la domiciliile a 25 de persoane fizice, iar în urma descinderilor au fost ridicate documente, medii de stocare electronică, cartele telefonice şi acte bancare. 22 de persoane au fost conduse la sediul poliţiei pentru a fi audiate în calitate de suspecţi, fiind cercetate pentru înşelăciune.

Acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, cu sprijinul organelor de poliţie din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din judeţele Suceava, Brăila, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Olt, Prahova, Vâlcea, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Constanţa, Gorj, Mehedinţi, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.