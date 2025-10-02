spot_img
8.4 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 2, 2025
Altele
    AcasăActualitatePolițiștii din Gorj, la percheziții în Covasna
    Actualitate

    Polițiștii din Gorj, la percheziții în Covasna

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    29

    Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna au efectuat joi, cu sprijinul poliţiştilor din 15 judeţe printre care și Gorj, şi din Bucureşti, 23 de percheziţii domiciliare la persoane suspectate de înşelăciune online, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.

    Potrivit sursei citate, ancheta a demarat după ce o persoană, contactată prin intermediul aplicaţiei Telegram de către un aşa-zis reprezentant al platformei eMAG, a fost prejudiciată cu suma de 45.746 de lei. „La data de 31.12.2024, persoana vătămată a fost contactată prin intermediul mesageriei Telegram de o persoană necunoscută care s-a recomandat ca fiind recrutor la magazinul eMAG, propunându-i o ofertă de muncă part-time cu posibilitatea de a câştiga din munca online sume cuprinse între 300-2.000 de lei pe zi, activitatea constând în ajutarea comercianţilor de pe platforma eMAG să-şi crească rata de clickuri şi să optimizeze clasamentul produselor. Potrivit înţelegerii, persoana vătămată, în cazul în care accepta propunerea, efectua un click pe linkul articolului detaliat în solicitare, naviga timp de 10 secunde sau mai mult pe platforma eMAG, adăuga articolul în coş, după care efectua o captură de ecran pe care o trimitea operatorului. După confirmarea faptului că toţi paşii au fost îndepliniţi în mod corect, persoana vătămată urma să primească contul bancar al vânzătorului în care era îndemnată să vireze contravaloarea bunului, după care, primea înapoi contravaloarea produsului achitat plus un comision. Prin acest mod de operare, fiind indusă în eroare, persoana vătămată a fost păgubită în perioada ianuarie-februarie 2025 cu suma de 45.746 lei, achiziţionând produse, contravaloarea acestora nefiindu-i restituită şi nici comisionul achitat conform promisiunii”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului.

    În total au fost puse în executare un număr de 23 de mandate de percheziţie la domiciliile a 25 de persoane fizice, iar în urma descinderilor au fost ridicate documente, medii de stocare electronică, cartele telefonice şi acte bancare. 22 de persoane au fost conduse la sediul poliţiei pentru a fi audiate în calitate de suspecţi, fiind cercetate pentru înşelăciune.

    Acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, cu sprijinul organelor de poliţie din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din judeţele Suceava, Brăila, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Olt, Prahova, Vâlcea, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Constanţa, Gorj, Mehedinţi, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.

    Articolul precedent
    Accident cu victime, pe Defileul Jiului
    Articolul următor
    Focar de boala limbii albastre la Câlnic! Maladia continuă să se răspândească
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!