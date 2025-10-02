spot_img
    Focar de boala limbii albastre la Câlnic! Maladia continuă să se răspândească

    România a raportat un focar de boala limbii albastre (n.r. febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul ţării, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA), în contextul în care virusul care afectează rumegătoarele continuă să se răspândească în Europa, relatează Reuters.

    Serotipul 3 al bolii a fost detectat la 10 animale din patru ferme şi gospodării din judeţul Gorj, a declarat OMSA, organizaţie cu sediul la Paris, citând informaţii furnizate de autorităţile române.

    Luna trecută, şi Ungaria a raportat primul său focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani.

    În august, şi Bulgaria a raportat un focar de boala limbii albastre la o fermă de ovine din sudul ţării, iar în iulie Slovenia raportase un focar la o fermă de oi din sud-vestul ţării, Boala limbii albastre este o boală potenţial mortală care afectează rumegătoarele domestice, în special ovinele, bovinele şi caprinele.

    Această boală a fost confirmată, în urmă cu cinci ani, și în județul Vâlcea, la un berbec. Ovina bolnavă a fost descoperită în satul Turcești, iar cazul a fost anunțat organismelor internaționale. Autoritățile au luat atunci măsuri de restricționare a circulației animalelor.

