Primăria Târgu Cărbunești se pregătește de iarnă, a cumpărat sare

Autoritatea locală din orașul Târgu Cărbunești își face provizii de sare pentru iarnă. De la Societatea Națională a Sării a cumpărat acest produs utilizat pentru deszăpezire. Achiziția a fost de 1700 de lei.