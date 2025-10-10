Control judiciar pentru eleva din Bălești care și-a amenințat un coleg cu cuțitul

Tânăra de 18 ani, elevă la Colegiul Tehnic Nr 2 din Târgu Jiu, a fost plasată sub control judiciar de polițiști după ce l-a amenințat cu un briceag pe un elev de 15 ani. Fata a petrecut 24 de ore după gratii, imediat după incident, iar acum va sta 60 de zile sub control judiciar.

Incidentul, care a avut loc pe holul instituției de învățământ unde studiază cei doi, a dus la punerea ei sub control judiciar. Reamintim că poliţiştii din Târgu Jiu au fost sesizaţi, miercuri, în mod direct de către un cadru didactic al unei unităţi de învăţământ din municipiu cu privire la o altercaţie între doi elevi ai instituţiei.

IȘJ Gorj a demarat o anchetă în paralel cu cea realizată de unitatea de învățământ.