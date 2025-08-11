spot_img
20 C
Târgu Jiu
luni, august 11, 2025
    Actualitate

    Prime consistente acordate de Direcția Silvică Gorj, care a înregistrat pierderi de aproape 19 milioane de lei

    Direcția Silvică Gorj a adunat în ultimii ani pierderi totale de peste 18,7 milioane de lei, dar, cu toate acestea, a fost darnică la împărțit prime, conform unui raport al Corpului de Control al Ministrului Mediului.

    În anii 2020 și 2021, pierderile s-au ridicat la 8,1 milioane de lei, iar în anii 2023 și 2024 au urcat la peste 10,5 milioane de lei. Anul trecut au fost înregistrate pierderi de 8,6 milioane de lei.

    Și totuși, în Gorj, pe fondul acestui „succes” financiar, s-au acordat premii consistente pentru „rezultate deosebite” – fără criterii clare din Contractul Colectiv de Muncă și fără evaluări reale de performanță.

    Incendiu de proporții la o hală de depozitare din Târgu Jiu
