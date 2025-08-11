Incendiu de proporții la o hală de depozitare din Târgu Jiu

Un incendiu a izbucnit noaptea trecută la o hală de depozitare a unei societăți din municipiul Târgu Jiu.

„Este un incendiu izbucnit la o hală de depozitare.

La fața locului intervin mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o autoplatformă pentru lucru la înălțimi.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în acest moment este localizat!

Din fericire, nu sunt înregistrate victime!”, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.