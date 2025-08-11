spot_img
20 C
Târgu Jiu
luni, august 11, 2025
    Incendiu de proporții la o hală de depozitare din Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Un incendiu a izbucnit noaptea trecută la o hală de depozitare a unei societăți din municipiul Târgu Jiu.

    „Este un incendiu izbucnit la o hală de depozitare.
    La fața locului intervin mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o autoplatformă pentru lucru la înălțimi.
    Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în acest moment este localizat!
    Din fericire, nu sunt înregistrate victime!”, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

    Competiții sportive, fotbal, șah și table, și o mare petrecere cu mii de participanți, de Zilele Comunei Bolboși
    Prime consistente acordate de Direcția Silvică Gorj, care a înregistrat pierderi de aproape 19 milioane de lei
