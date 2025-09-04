spot_img
    Profesorii din Gorj reiau protestele la București

    Profesorii gorjeni se alătură, din nou, mișcărilor de protest declanșate de colegii lor din întreaga țară. După acțiunea recentă din fața Inspectoratului Școlar Județean Gorj, mai mulți dascăli au plecat joi spre Capitală, unde, între orele 12:00 și 13:30, vor picheta sediul Guvernului României.

    Cadrele didactice sunt nemulțumite de măsurile privind creșterea normei de predare, comasarea școlilor și majorarea numărului de elevi într-o clasă. Profesorii avertizează că vor boicota festivitățile de deschidere a noului an școlar.

    Calendarul protestelor este deja stabilit: până pe 8 septembrie vor continua manifestațiile zilnice, iar mâine și vineri, între orele 12:00 și 13:00, dascălii vor fi din nou în Piața Victoriei. La mitingul de astăzi sunt așteptați peste 2.000 de profesori din toată țara, potrivit liderilor de sindicat din Gorj.

    Momentul de vârf al acțiunilor sindicale este programat pentru 8 septembrie, odată cu deschiderea anului școlar, când va avea loc un marș de amploare de la sediul Guvernului către Palatul Cotroceni. Organizatorii estimează participarea a peste 30.000 de persoane. Profesorii susțin că mesajul lor este unul clar: educația nu trebuie tratată ca o povară bugetară, ci ca o investiție esențială pentru viitorul României.

