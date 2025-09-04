Trei luptători de la CSM Târgu Jiu vor participa la Campionatul Național de Lupte pe Plajă

Trei sportivi legitimați la CSM Târgu Jiu vor participa la Campionatul Național de Lupte pe Plajă pentru categoriile U17, U20 și Seniori. Competiția este organizată la Costinești și se va desfășura în perioada 4-7 septembrie.

Luptătorii Alexandru Beșliu, la seniori, Amelian Istrătescu și Vlad Bejinaru, la U17, coordonați de antrenorul Mădălin Gorjanu, vor fi prezenți la Campionatul Național de Lupte pe Plajă.

Peste 350 de sportivi vor încinge nisipul de la malul Mării Negre în lupta pentru titlurile de campioni naționali, iar printre cei care se luptă pentru medalii se numără și multiplul campion național, Alexandru Beșliu. Acesta va lupta la seniori, la categoria +90 de kilograme. După seria de antrenamente premergătoare acestui turneu, Mădălin Gorjanu, antrenorul care se ocupă de pregătirea lui Alex Beșliu la CSM Târgu Jiu, este convins că luptătorul gorjean, care are un palmares bogat în luptele pe plajă, va ajunge din nou pe podium.

Ce sportiv are cele mai mari șanse la medalie

Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator secția lupte CSM Târgu Jiu, a spus că cele mai mari șanse la medalie le are Alexandru Beșliu: „Alex este medaliat an de an și sper ca și anul acesta să fie din nou pe podium. Participă la ceea mai puternică și mai așteptată categorie din concurs, +90 kg. La luptele pe plajă se poate termina totul într-o secundă de neatenție ceea ce face ca rezultatele să fie imprevizibile.”

Alți 2 luptători pregătiți de Mădălin Gorjanu vor lupta în competiția de la malul mării. Vlad Bejinaru, la categoria 70 de kilograme, și Amelian Istratescu, la categoria 90 de kilograme.

„Este o competiție cu peste 300 de sportivi și se anunță foarte disputată la toate categoriile. Eu consider că Amelian și Vlad sunt pregătiți pentru acest turneu și pot scoate un rezultat foarte bun. Au fost foarte aproape de podium și anul trecut. Sper să fie bine și să venim acasă cu capul sus. Hai, CSM!”, a mai spus Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator secția lupte CSM Târgu Jiu.