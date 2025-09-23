Proiect implementat de salvamontiștii gorjeni cu ajutorul donațiilor

Un proiect unic în România a fost realizat cu ajutorul donațiilor. Este vorba de montarea de elemente de iluminare pe stâlpii de marcaj de pe traseelor montane.

„Proiect-pilot realizat de salvamontiștii gorjeni pentru sporirea vizibilității stâlpilor de marcaj.

Astfel, pe stâlpi si pe săgețile indicatoare au fost amplasate elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante si fluorescente. Rezultatele sunt foarte bune, fapt ce ne determina sa dezvoltam la o scara cat mai mare acest sistem.

La acest proiect, pe lângă sprijinul acordat de Consiliul Județean Gorj și Policolor, și-au mai adus aportul firme care au redirecționat o parte din impozitul pe profit, cât și persoane fizice care au redirecționat cei 3,5% din impozitul pe venituri, sume care, indiferent de mărimea lor au contribuit la implementarea acestui proiect frumos, benefic pentru activitatea de salvare montană și, mai ales, va contribui substanțial la salvarea de vieți.

În perioada următoare vom prezenta toate proiectele derulate pentru cu sprijinul partenerilor, sponsorilor si donatorilor persoane fizice“, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj