O localitate din Gorj a pus la punct sistemul de colectare a deșeurilor textile

Una din localitățile din Gorj a pus la punct sistemul de colectare separată a deșeurilor textile prin montarea de containere speciale. Acest lucru se întâmplă la Turceni prin serviciul propriu de salubritate.

Începând cu 1 ianuarie 2025, pe lângă obligațiile deja existente privind colectarea deșeurilor biodegradabile, din plastic, metal, hârtie, carton și sticlă, cetățenii vor trebui să separe și deșeurile textile, conform cerințelor europene prevăzute în Directiva (UE) 2018/851, care modifică Directiva 2008/98/CE. Această responsabilitate revine atât autorităților locale, cât și operatorilor economici și persoanelor fizice. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni.

Autoritățile publice locale vor avea obligația de a asigura infrastructura necesară pentru colectarea separată a deșeurilor textile, atât de la populație, cât și de la agenți economici. Aceste deșeuri trebuie gestionate distinct, fiind direcționate către procese de reciclare sau reutilizare.

Totodată, administrațiile locale vor trebui să desfășoare campanii de informare și educare a populației privind importanța colectării textilelor și metodele corecte de depozitare. Printre soluțiile posibile se numără amplasarea de containere speciale în spații publice sau organizarea de colectări directe de la domiciliu, modalități stabilite la nivel local.

Respectarea obligațiilor va fi monitorizată prin controale efectuate de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, ai Jandarmeriei Române și ai poliției locale, conform competențelor legale.

Nerespectarea reglementărilor atrage sancțiuni diferite, în funcție de categorie:

pentru autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, amenzile sunt cuprinse între 20.000 lei și 45.000 lei;

pentru persoane fizice, amenzile variază între 5.000 lei și 15.000 lei;

pentru persoane juridice, sancțiunile se situează între 40.000 lei și 60.000 lei.

Apreciază: Apreciază Încarc...