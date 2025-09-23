spot_img
25.5 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 23, 2025
Altele
    AcasăActualitateO localitate din Gorj a pus la punct sistemul de colectare a...
    Actualitate

    O localitate din Gorj a pus la punct sistemul de colectare a deșeurilor textile

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    87

    Una din localitățile din Gorj a pus la punct sistemul de colectare separată a deșeurilor textile prin montarea de containere speciale. Acest lucru se întâmplă la Turceni prin serviciul propriu de salubritate.
    Începând cu 1 ianuarie 2025, pe lângă obligațiile deja existente privind colectarea deșeurilor biodegradabile, din plastic, metal, hârtie, carton și sticlă, cetățenii vor trebui să separe și deșeurile textile, conform cerințelor europene prevăzute în Directiva (UE) 2018/851, care modifică Directiva 2008/98/CE. Această responsabilitate revine atât autorităților locale, cât și operatorilor economici și persoanelor fizice. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni.
    Autoritățile publice locale vor avea obligația de a asigura infrastructura necesară pentru colectarea separată a deșeurilor textile, atât de la populație, cât și de la agenți economici. Aceste deșeuri trebuie gestionate distinct, fiind direcționate către procese de reciclare sau reutilizare.
    Totodată, administrațiile locale vor trebui să desfășoare campanii de informare și educare a populației privind importanța colectării textilelor și metodele corecte de depozitare. Printre soluțiile posibile se numără amplasarea de containere speciale în spații publice sau organizarea de colectări directe de la domiciliu, modalități stabilite la nivel local.
    Respectarea obligațiilor va fi monitorizată prin controale efectuate de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, ai Jandarmeriei Române și ai poliției locale, conform competențelor legale.
    Nerespectarea reglementărilor atrage sancțiuni diferite, în funcție de categorie:
    pentru autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, amenzile sunt cuprinse între 20.000 lei și 45.000 lei;
    pentru persoane fizice, amenzile variază între 5.000 lei și 15.000 lei;
    pentru persoane juridice, sancțiunile se situează între 40.000 lei și 60.000 lei.

    Articolul precedent
    Mobilizare generală pentru salvarea a 100 de câini din Adăpostul public Târgu Jiu
    Articolul următor
    Proiect implementat de salvamontiștii gorjeni cu ajutorul donațiilor
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!