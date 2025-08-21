spot_img
28.8 C
Târgu Jiu
joi, august 21, 2025
Altele
    AcasăActualitateRecepție la DGASPC Gorj
    Actualitate

    Recepție la DGASPC Gorj

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    0

    Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Gorj a recepționat ultimele lucrări efectuate la Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ”Primăverii” Târgu-Jiu. Lucrările au fost necesare în vederea îndeplinirea standardelor minime de calitate. 10 beneficiari se vor bucura de tot confortul necesar.

    „În vederea licențierii serviciului social Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ”Primăverii” Târgu-Jiu, a fost necesară efectuarea unor lucrări de amenajare pentru ca imobilul să corespundă în totalitate standardelor minime de calitate în domeniu. Astfel, în cursul zilei de astăzi, au fost recepționate ultimele lucrări, ce au constat în închiderea balcoanelor și a scării exterioare, toate acestea fiind necesare având în vedere faptul că beneficiarii acestui serviciu social vor fi copii și tineri cu nevoi speciale.
    Toate aceste lucrări au fost posibile cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Gorj.
    Capacitatea acestui serviciu social este de 10 beneficiari și corespunde din toate punctele de vedere tuturor cerințelor impuse de legislație, în acest sens obținându-se și autorizații necesare de la ISU Gorj, DSP Gorj, respectiv DSVSA Gorj. Totodată, a fost depusă documentația necesară în vederea licențierii serviciului, urmând ca odată cu obținerea acestei licențe de funcționare, acest serviciu social să devină efectiv funcțional.
    Copiii și tinerii care vor fi găzduiți în cadrul Casei de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ”Primăverii” Târgu-Jiu vor beneficia de servicii de cea mai bună calitate, într-un spațiu modern, dotat și utilat la cele mai înalte standarde, beneficiind totodată și de o curte generoasă, unde sunt plantate diverse flori, pomi fructiferi, precum și multe spații verzi. Scopul unui astfel de serviciu social este să le ofere copiilor un mediu cât mai apropiat de cel familial. Aici, copiii sunt învățați să prepare diverse produse alimentare, să administreze banii, să se descurce singur și să-și gestioneze propriile probleme de sănătate – abilități esențiale pentru viața de adult, toate acestea sub atenta supraveghere și îndrumare a personalului de specialitate (educatori, asistenți sociali, psihologi, medici).
    DGASPC Gorj își reafirmă angajamentul său de a sprijini serviciile oferite, asigurând resursele și condițiile necesare astfel încât beneficiarii serviciilor sociale să aibă o calitate a vieții cu adevărat bună”, transmite directorul DGASPC Gorj, Laurențiu Diaconescu.

    Articolul precedent
    Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!