Recepție la DGASPC Gorj

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Gorj a recepționat ultimele lucrări efectuate la Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ”Primăverii” Târgu-Jiu. Lucrările au fost necesare în vederea îndeplinirea standardelor minime de calitate. 10 beneficiari se vor bucura de tot confortul necesar.

„În vederea licențierii serviciului social Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ”Primăverii” Târgu-Jiu, a fost necesară efectuarea unor lucrări de amenajare pentru ca imobilul să corespundă în totalitate standardelor minime de calitate în domeniu. Astfel, în cursul zilei de astăzi, au fost recepționate ultimele lucrări, ce au constat în închiderea balcoanelor și a scării exterioare, toate acestea fiind necesare având în vedere faptul că beneficiarii acestui serviciu social vor fi copii și tineri cu nevoi speciale.

Toate aceste lucrări au fost posibile cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Gorj.

Capacitatea acestui serviciu social este de 10 beneficiari și corespunde din toate punctele de vedere tuturor cerințelor impuse de legislație, în acest sens obținându-se și autorizații necesare de la ISU Gorj, DSP Gorj, respectiv DSVSA Gorj. Totodată, a fost depusă documentația necesară în vederea licențierii serviciului, urmând ca odată cu obținerea acestei licențe de funcționare, acest serviciu social să devină efectiv funcțional.

Copiii și tinerii care vor fi găzduiți în cadrul Casei de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ”Primăverii” Târgu-Jiu vor beneficia de servicii de cea mai bună calitate, într-un spațiu modern, dotat și utilat la cele mai înalte standarde, beneficiind totodată și de o curte generoasă, unde sunt plantate diverse flori, pomi fructiferi, precum și multe spații verzi. Scopul unui astfel de serviciu social este să le ofere copiilor un mediu cât mai apropiat de cel familial. Aici, copiii sunt învățați să prepare diverse produse alimentare, să administreze banii, să se descurce singur și să-și gestioneze propriile probleme de sănătate – abilități esențiale pentru viața de adult, toate acestea sub atenta supraveghere și îndrumare a personalului de specialitate (educatori, asistenți sociali, psihologi, medici).

DGASPC Gorj își reafirmă angajamentul său de a sprijini serviciile oferite, asigurând resursele și condițiile necesare astfel încât beneficiarii serviciilor sociale să aibă o calitate a vieții cu adevărat bună”, transmite directorul DGASPC Gorj, Laurențiu Diaconescu.