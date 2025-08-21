Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL

În spațiul public au apărut zvonuri conform cărora actualul primar, Marcel Romanescu, s-ar putea reîntoarce în PNL. Zvonul a fost alimentat după ce edilul a ezitat să fie critic față de măsurile luate de Guvern dar și prin foști liberali care nu au ezitat să își spună părerea. Întrebat de subiect, liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că e fără esență.

“Vorbim despre un primar care este în PSD. Ce se va întâmpla peste 3 ani de zile, nimeni nu poate să știe despre niciunul dintre noi, dar, în ceea ce îl privește pe domnul Romanescu, a fost ales primar din partea Partidului Social-Democrat. Este o echipă a Partidului Social-Democrat, care l-a susținut să fie primarul municipiului Târgu-Jiu, deci nu are rost să comentez ce va fi, cum va fi, dacă se va întoarce. Este părerea unei persoane care, până la urmă, exprimă o opinie proprie. În momentul de față, Marcel Romanescu este în Partidul Social-Democrat, deci nu are rost să discutăm despre ce și cum și ce opțiuni va avea fiecare dintre noi, peste 3 ani de zile. Este o opinie a domnului Romanescu. Eu nu pot să spun că susțin toate deciziile luate de domnul Bolojan, pentru că știți foarte bine că am criticat anumite măsuri care n-au avut în spate o analiză și au fost aruncate așa, doar „din pix” sau „date din topor”, și s-a văzut că, într-adevăr, efectul nu este cel pe care și l-a dorit cu asemenea măsuri”, a declarat deputatul Mihai Weber, pentru presa locală.