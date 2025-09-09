Restricții de circulație pentru TURUL ROMÂNIEI

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj informează participanții la trafic și cetățenii că, în data de 10 septembrie 2025, se va desfășura Etapa I a concursului internațional de ciclism „Turul României 2025”, pe traseul:

limita județului Dolj-DN 6 B Crușeț-Stoina-Căpreni-Hurezani-DN 67 B Licurici-Târgu Cărbunești-DJ 661-Câmpu Mare-DN 67 Bengești-Polovragi-limita județul Vâlcea.

Pentru buna desfășurare a competiției și siguranța rutieră, se vor institui restricții de circulație între orele 10.30 – 13.30 pe sectoarele de drum aferente traseului competiției.

Polițiștii rutieri, sprijiniți de efective de ordine publică, jandarmi gorjeni și polițiști locali, vor acționa pentru fluidizarea traficului pe rutele ocolitoare, asigurarea protecției sportivilor și a spectatorilor, prevenirea accidentelor de circulație și îndrumarea participanților la trafic.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să manifeste răbdare și să utilizeze rutele alternative.

Mulțumim cetățenilor pentru înțelegere și sprijin, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a acestui eveniment sportiv, transmit oficialii.