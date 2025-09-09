spot_img
24.9 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 9, 2025
Altele
    AcasăActualitateTariful de parcare în Piața Centrală din Târgu Jiu a fost majorat...
    ActualitateHeadlines

    Tariful de parcare în Piața Centrală din Târgu Jiu a fost majorat de cinci ori

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    238

    Tariful de parcare în Piața Centrală a municipiului Târgu Jiu a fost majorat de cinci ori. Astfel, cetățenii care erau obișnuiți să plătească 1 leu pentru o jumătate de oră de parcare, acum s-au trezit că tariful este 5 lei pe oră, deoarece perioada de parcare de 30 de minute a fost eliminată. „Creșterea este enormă și nu e normal așa ceva. Aș fi înțeles dacă se dubla, dar să se majoreze de cinci ori…“, a spus un cetățean venit la cumpărături.

    Taxa de parcare pentru o oră era înainte de doar 2 lei. Cei care vor parcat o zi întreagă vor fi nevoiți să achite o taxă de 25 de lei de luni până vineri, între orele 7,30 și 19,30. Hotărârea de Consiliu Local a fost aprobată la sfârșitul lunii iulie.

    Noile tarife se aplică pentru zona 1 de parcare din Târgu Jiu.

    Și parcările de reședință au crescut de câteva ori: parcarea temporară între orele 16.00 și 8.00 va costa 360 de lei în 2026 de la 120 de lei, iar parcarea 24 de ore din 24 va costa 720 de lei.

    Articolul precedent
    Întrecere auto terminată într-un gard
    Articolul următor
    Restricții de circulație pentru TURUL ROMÂNIEI
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!