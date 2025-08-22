Rezultatele guvernării liberale: venituri tăiate, impozite majorate la 70% și investiții oprite

Guvernul Bolojan mai pregătește o lovitură pentru români, impozit pe proprietatea majorat cu 70%. Măsura ar urma să intre în vigoare din ianuarie 2026. Pilonului II de pensii este un alt subiect fierbinte care pe cetățenii îl blamează după ce au aflat că nu își pot retrage banii adunați prin pensii private.

Executivul intenționează să crească cu 60-70% impozitele pe locuințe, la nivel local, astfel Bolojan reușește să mai pună un bir pe cetățeni. După venituri tăiate, TVA majorat, din 2026 va fi un lux să ai o casă deasupra capului. Oficialul explică măsură prin justificări aberante pentru era în care trăim.

„În condiţiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuieşti într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o şosea de centură pe care câştigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietăţii tale, zona în care locuieşti este mai accesibilă, este mai curată, creşte şi este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele locale pentru ca aceste proiecte de investiţii să poată fi continuate”, a susţinut Bolojan, la Antena 1.

Între timp oficialii vor ca programele guvernamentale și europene să fie oprite iar investițiile și proiectele în derulare să rămâna în aer.

În ceea ce privește pilonul II sau pensii private facultative Pilonul III, românii care au pensii obligatorii administrate privat vor putea să-și retragă la pensionare maxim 30% din banii acumulați, restul urmând a fi plătiți lunar pe 8 ani sau eșalonați ca pensie viageră pe toată durata vieții, potrivit proiectului de lege aprobat joi de Guvern.

La Gorj, edilii liberali își pierd încrederea în șeful din Capitală. Recent, primarul din Roșia de Amaradia, liberal cu ștate vechi a declarat că Bolojan a reuși să își pună ” toată populația în cap”, prim modul de guvernare.

Reamintim că și inflația a explodat, România având cel mai mare procent din rândul statelor Uniunii Europene, de 6.6% față de 2,4% care este media în Uniune.

