Să curgă vinul! Recolte bogate în Gorj

Anul acesta, deși sărac în fructele de vară, toamna recolta de vie este mulțumitoare. Pentru localitățile cu tradiție, recolta la vița de vie este bogată.

Reprezentanții Agriculturii din Gorj susține că față de alte recolte, cea de vită de vie este promițătoare.

” Evoluția precipitațiilor și a temperaturilor din luna aprilie-maina fost benefică recoltei de vită de vie. Sunt zone și zone. În zona montană recolta va fi mai bogată decât la șes”, transmit oficialii.

În comuna Runcu s-a trecut deja la treabă, localnicii pregătind sezonul de cules. „Se anunță o toamnă foarte bogată la Runcu! Să aveți spor la cules, viile să vă răsplătească munca cu struguri dulci și must din belșug! Nu uitați, vinul din zona noastră e renumit și foarte căutat, semn al hărniciei și al darului pe care ni-l oferă pământurile noastre lăsate din străbuni”, este mesajul primarului Adi Câmpeanu din localitatea Runcu.

