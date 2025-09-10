Descinderi în Gorj și alte două județe: 4 persoane vizate într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane lei

Mai multe percheziții au avut în această dimineață în județ Gorj. Vizate sunt persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„În dimineața de 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj, Mehedinți și Prahova, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în care se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 1.100.000 de lei.

În cadrul dosarului sunt vizate 4 persoane care vor fi aduse la sediul I.P.J. Gorj, în vederea audierii și a dispunerii de măsuri procedurale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți și Prahova”, a transmis IPJ Gorj.