    Se caută locații pentru containerele destinate deșeurilor textile

    Noul operator de salubritate desemnat la nivelul județului Gorj a demarat un proces de identificare a unor locații adecvate pentru amplasarea containerelor destinate colectării deșeurilor textile. Această inițiativă are ca scop diversificarea sistemului de colectare selectivă, prin introducerea unei noi fracții – cea a textilelor – alături de categoriile de deșeuri deja cunoscute și gestionate.
    Deșeurile textile astfel colectate vor fi preluate de operatorul de salubritate și transferate către o societate specializată în colectarea și valorificarea articolelor vestimentare uzate. În prezent, o mare parte dintre hainele vechi sunt eliminate prin aruncare la gunoi, abandonare în spații neautorizate sau prin ardere în gospodării, practici care generează un impact negativ asupra mediului.
    La nivelul Uniunii Europene, colectarea separată a deșeurilor textile a fost reglementată, iar România are obligația de a implementa un sistem funcțional în acest sens. Una dintre provocările majore rămâne lipsa unor companii care să asigure preluarea și procesarea hainelor vechi colectate de la populație.
    În paralel cu acest demers, operatorul de salubritate Iridex Group, câștigător al licitației organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Gorj, continuă activitățile de distribuire a pubelelor în cele 51 de unități administrativ-teritoriale în care va presta servicii.
    Până în prezent, noile pubele au fost repartizate în comunele Bâlteni, Fărcășești și Drăguțești, urmând ca, în perioada imediat următoare, procesul de distribuire să fie extins către restul localităților. În total, vor fi livrate 72.500 de pubele noi, destinate celor 48 de comune și orașelor Rovinari, Novaci și Tismana, asigurându-se astfel infrastructura necesară pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor de salubrizare.

    Negocieri pentru pensionările de la CEO
    Lucrări majore la stațiile de epurare din Drăguțești: Aparegio Gorj modernizează infrastructura pentru un serviciu mai sigur și mai curat
