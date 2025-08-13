Negocieri pentru pensionările de la CEO

Federația Națională a Muncii anunță organizarea unei noi sesiuni de lucru, desfășurată în colaborare cu Cabinetul de Avocatură Toartă Ionuț, având ca tematică principală aspectele juridice legate de pensii și acțiuni în instanță la nivelul Complexului Energetic Oltenia(CEO). Evenimentul este programat pentru joi, 14 august, în intervalul orar 10:00 – 12:00, și va avea loc în municipiul Drobeta-Turnu Severin, la Hotel Severin.

Întâlnirea se adresează în mod direct minerilor, energeticienilor și foștilor salariați din unitățile prestatoare care au activat în domenii conexe. Participanții sunt rugați să se prezinte cu un set complet de documente, necesare pentru analiza situațiilor individuale. Aceste documente includ o copie după cartea de muncă, copia deciziei de pensionare, copia actului de identitate și, acolo unde este cazul, adeverințe care să ateste veniturile obținute de-a lungul perioadei de activitate. De asemenea, pentru salariații activi ai Complexului Energetic Oltenia se recomandă obținerea unei adeverințe actualizate, care să reflecte perioadele efectiv lucrate până în prezent.

La eveniment sunt așteptate, în mod particular, persoanele care au obținut hotărâri judecătorești favorabile în litigiile cu Complexul Energetic Oltenia sau cu casele teritoriale de pensii din județele Gorj și Mehedinți. Participarea este deschisă și pentru foștii sau actualii lucrători din minerit și energie ale căror cereri de pensionare, formulate în temeiul Legii nr. 197, pentru vârsta de 52 de ani, au fost respinse.

Această întâlnire are ca scop clarificarea situațiilor juridice, prezentarea pașilor procedurali necesari în vederea soluționării problemelor de natură administrativă sau judiciară și oferirea unui cadru de dialog între specialiști în dreptul muncii și persoanele afectate de deciziile privind pensionarea sau drepturile salariale. În cadrul discuțiilor, participanții vor putea adresa întrebări, vor primi informații privind documentația necesară pentru demararea sau continuarea unor acțiuni în instanță și vor putea analiza împreună cu avocații implicațiile legale ale fiecărei situații.

