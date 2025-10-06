Se împlinesc 90 de ani de la inaugurarea Transalpinei. De ce mai este denumit „Drumul Regelui“

Astăzi se împlinesc 90 de ani de la inaugurarea Transalpinei, cel mai înalt drum din România. La eveniment au fost prezenți regele Carol al.II-lea și prim ministrul Gh. Tătărescu.

6 Octombrie 1935 a avut loc inaugurarea Șoselei Novaci – Șugag de 108 km, fiind traversată de Regele Carol al.II-lea, la volanul automobilului său pe direcția nord-sud!

În lucrări apărute în ultimele decenii, apar alți ani: 1938-1939! Chiar și pe monumente sunt inserate și alte date.

Adaug în continuare, spre susținerea celor indicate, două trimiteri la presa vremii „Avântul” care apărea la Petroșani la anul VIII, 20 octombrie 1935, nr. 37-38, p. 1, sub tillul: Inaugurarea șoselei Sibiu-Novaci

„În ziua de 6 octombrie, în prezenţa M.S. Regelui Carol II, a domnului prim ministru Gh. Tătărescu şi a domnilor prefecti din jud. Sibiu, Alba şi Hunedoara, s-a inaugurat șoseaua strategica Sibiu-Novaci, construita de curând din indemnul si prin stăruința d-lui prim ministru”, apoi, Gorjanul, an 12, nr.40-41, din 9 octombrie 1935, pag.2, dar și capuri foto din ziarul apărut în Gorj!“, este mesajul transmis de către Adelin Ungureanu, un pasionat de istorie locală.

Transalpina mai este denumit Drumul Regelui, pentru că lucrările de construcție au fost realizate în perioada de domnie a regelui Carol al II-lea.

Din păcate, autoritățile nu au marcat în niciun fel acest eveniment.