Ministrul Energiei pregătește o declarație oficială privind viitorul CE Oltenia. Întâlnire cu sindicatele, programată joi

Pe surse, în cursul după-amiezii de astăzi este așteptată o declarație oficială a Ministrului Energiei referitor la viitorul Complexului Energetic Oltenia (CEO), companie aflată în centrul unor dezbateri intense în ultima perioadă.

Potrivit acelorași surse, joi ar urma să aibă loc o întâlnire între ministrul energiei și reprezentanții sindicatelor. Scopul discuțiilor este de a clarifica incertitudinile legate de planurile pentru companie și de a detensiona situația socială din cadrul complexului.

Complexul Energetic Oltenia rămâne un actor strategic pentru sistemul energetic național, iar orice decizie privind restructurarea sau continuarea activității sale are impact direct atât asupra securității energetice, cât și asupra miilor de angajați din județul Gorj.

Deocamdată, ministerul nu a făcut publice detalii privind conținutul comunicatului, însă sursele citate arată că acesta va viza direcțiile de viitor pentru companie și modul în care vor fi implicate sindicatele în procesul de consultare.