spot_img
28.6 C
Târgu Jiu
joi, august 7, 2025
Altele
    AcasăActualitateSe lucrează pe tronsoane la modernizarea Drumului Național 67 D Târgu Jiu...
    Actualitate

    Se lucrează pe tronsoane la modernizarea Drumului Național 67 D Târgu Jiu – Baia de Aramă

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    1
    Lucrările de modernizare a Drumului Național 67 D se află în plină desfășurare. Se lucrează  anumite tronsoane la consolidarea terasamentelor.
    „Continuă lucrările în cadrul proiectului „Consolidare și amenajare scurgere ape pe DN 67D”.
    Acest contract de lucrări derulat de către CNAIR prin DRDP Craiova, Directia Implementare Proiecte – Serviciul Investitii RK, finanțat din bugetul de stat, vizează consolidarea sistemului rutier, amenajarea scurgerii apelor, înlocuirea podețelor și consolidarea podurilor.
    Prin lucrările realizate se creează o sporire a capacității traficului rutier în condiții de siguranță și confort.
    În prezent lucrările se desfășoară în mai multe puncte de lucru pe acest tronson cuprins între Târgu-Jiu și Baia de Aramă, iar circulația rutieră în aceste zone cu lucrări este dirijată semaforizat, alternativ, pe un un singur sens, iar unde este cazul cu piloți de trafic.
    ​Mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de lucrări.
    Obiectivul nostru este de a asigura o infrastructură rutieră sigură și modernă pentru toți participanții la trafic“, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.
    Articolul precedent
    „Pelerinaj de suflet românesc” la Poiana lui Mihai
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!