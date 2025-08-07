Se lucrează pe tronsoane la modernizarea Drumului Național 67 D Târgu Jiu – Baia de Aramă

Lucrările de modernizare a Drumului Național 67 D se află în plină desfășurare. Se lucrează anumite tronsoane la consolidarea terasamentelor. „Continuă lucrările în cadrul proiectului „Consolidare și amenajare scurgere ape pe DN 67D”.

Acest contract de lucrări derulat de către CNAIR prin DRDP Craiova, Directia Implementare Proiecte – Serviciul Investitii RK, finanțat din bugetul de stat, vizează consolidarea sistemului rutier, amenajarea scurgerii apelor, înlocuirea podețelor și consolidarea podurilor.

Prin lucrările realizate se creează o sporire a capacității traficului rutier în condiții de siguranță și confort.

În prezent lucrările se desfășoară în mai multe puncte de lucru pe acest tronson cuprins între Târgu-Jiu și Baia de Aramă, iar circulația rutieră în aceste zone cu lucrări este dirijată semaforizat, alternativ, pe un un singur sens, iar unde este cazul cu piloți de trafic.

​Mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de lucrări.

Obiectivul nostru este de a asigura o infrastructură rutieră sigură și modernă pentru toți participanții la trafic“, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.