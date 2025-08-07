spot_img
28.6 C
Târgu Jiu
joi, august 7, 2025
Altele
    AcasăCultura„Pelerinaj de suflet românesc” la Poiana lui Mihai
    Cultura

    „Pelerinaj de suflet românesc” la Poiana lui Mihai

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    17

    În acest sfârșit de săptămână, Poiana lui Mihai, loc emblematic din comuna Schela, județul Gorj, devine din nou centrul unei întâlniri emoționante cu trecutul și identitatea românească. Aici va avea loc tradiționalul eveniment „Pelerinaj de suflet românesc”, desfășurat sâmbătă, 9 august, și duminică, 10 august, în memoria lui Mihai Viteazul și la 93 de ani de la ridicarea monumentului care îi poartă chipul.

    Manifestările încep sâmbătă seara, de la ora 22:00, cu un foc de tabără în mijlocul naturii, urmat de o noapte specială de proiecții de filme istorice și muzică, sub cerul liber – un moment de reflecție și comuniune cu trecutul.

    Duminică, de la ora 11:00, va avea loc ceremonia comemorativă, ce include:

    • Slujbă religioasă de pomenire a voievodului,

    • Lecție de istorie susținută de istoricul Gheorghe Nichifor,

    • Moment evocator dedicat lui Mihai Viteazul,

    • Recital de muzică folk, într-un cadru simbolic și solemn.

    Evenimentul este organizat de Instituția Prefectului – Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj, Primăria și Consiliul Local Schela, în parteneriat cu mai multe instituții culturale și administrative.

    Poiana lui Mihai nu este doar un loc de o frumusețe naturală aparte, ci și un spațiu plin de legendă. Se spune că aici, în toamna anului 1600, Mihai Viteazul s-ar fi oprit pentru ultima oară înainte de a porni spre Transilvania. Căderea calului său ar fi fost, potrivit tradiției, un semn prevestitor al sfârșitului său tragic.

    Bustul voievodului și vulturul de piatră ridicate în 1932 au devenit simboluri ale curajului, jertfei și idealului de unitate națională.

    Toți cei care simt românește sunt invitați să ia parte la acest moment de reculegere, cinstire și inspirație, în inima munților, pe urmele istoriei.

    Articolul precedent
    Zi de hram la Mănăstirea Lainici: Mitropolitul Olteniei prezent la slujba arhierească
    Articolul următor
    Se lucrează pe tronsoane la modernizarea Drumului Național 67 D Târgu Jiu – Baia de Aramă
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!