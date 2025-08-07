„Pelerinaj de suflet românesc” la Poiana lui Mihai

În acest sfârșit de săptămână, Poiana lui Mihai, loc emblematic din comuna Schela, județul Gorj, devine din nou centrul unei întâlniri emoționante cu trecutul și identitatea românească. Aici va avea loc tradiționalul eveniment „Pelerinaj de suflet românesc”, desfășurat sâmbătă, 9 august, și duminică, 10 august, în memoria lui Mihai Viteazul și la 93 de ani de la ridicarea monumentului care îi poartă chipul.

Manifestările încep sâmbătă seara, de la ora 22:00, cu un foc de tabără în mijlocul naturii, urmat de o noapte specială de proiecții de filme istorice și muzică, sub cerul liber – un moment de reflecție și comuniune cu trecutul.

Duminică, de la ora 11:00, va avea loc ceremonia comemorativă, ce include:

Slujbă religioasă de pomenire a voievodului,

Lecție de istorie susținută de istoricul Gheorghe Nichifor,

Moment evocator dedicat lui Mihai Viteazul,

Recital de muzică folk, într-un cadru simbolic și solemn.

Evenimentul este organizat de Instituția Prefectului – Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj, Primăria și Consiliul Local Schela, în parteneriat cu mai multe instituții culturale și administrative.

Poiana lui Mihai nu este doar un loc de o frumusețe naturală aparte, ci și un spațiu plin de legendă. Se spune că aici, în toamna anului 1600, Mihai Viteazul s-ar fi oprit pentru ultima oară înainte de a porni spre Transilvania. Căderea calului său ar fi fost, potrivit tradiției, un semn prevestitor al sfârșitului său tragic.

Bustul voievodului și vulturul de piatră ridicate în 1932 au devenit simboluri ale curajului, jertfei și idealului de unitate națională.

Toți cei care simt românește sunt invitați să ia parte la acest moment de reculegere, cinstire și inspirație, în inima munților, pe urmele istoriei.