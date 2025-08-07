spot_img
Altele
    Administratie

    Procedura de concurs pentru postul de manager al SJU Târgu Jiu, creionată în septembrie

    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    Postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu va fi scoasă la concurs luna viitoare, a dat asigurări vicepreședinte Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu. Acesta a explicat, în direct, la o emisiune la postul TV Sud, că nu se mai poate ține postul de conducere în cauză ocupat în interimat cu actualul ocupat, motiv pentru care condițiile de concurs vor fi creionate luna viitoare când postul va fi declarat vacat și se va scoate la concurs.

    Interesat este că actualul manager Dumitru Vienescu poate participa la concurs pentru postul de conducere al SJU.

    „După cum am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, dar și cu președintele CA-ului SJU, în septembrie vom începe procedura de concurs pentru postul de manager deoarece nu se mai poate oferi prelungire pentru actualul manager pe această funcție de conducere. O perioada lungă de interimat nu duce la lucruri benefice motiv pentru care, cât mai repede, trebuie organizat concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”, a declarat vicepreședintele Marius Cuțitoiu.

    Managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a primit în primăvară încă trei luni în fruntea unității medicale. Șeful Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, i-a prelungit atunci mandatul. Dumitru Vinescu nu a dorit să spună, public, dacă va candida sau nu pentru acest post.

    Reamintim că Dumitru Vienescu a fost numit manager după revocarea din funcție a economistului Gigel Capotă. Acesta a ocupat funcția de manager interimar începând cu luna noiembrie 2019, până în aprilie 2021, când a promovat concursul pentru ocuparea postului. El a beneficiat de o perioadă de interimat după ce i-a expirat mandatul în fruntea SJU Târgu Jiu.

     

     

