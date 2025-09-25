Serviciu de salubritate pentru moloz și mobilă veche introdus în premieră în Gorj

Un nou serviciu de salubrizare va fi implementat, în premieră, la nivelul județului Gorj, în urma deciziilor adoptate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Salubrizare (ADIS Gorj). Conform reprezentanților instituției, serviciile suplimentare vor fi asigurate de operatorul desemnat, compania IRIDEX, care își extinde astfel atribuțiile în domeniul gestionării deșeurilor.

Principala noutate constă în introducerea unui sistem organizat de colectare a deșeurilor provenite din construcții, reamenajări sau demolări, precum și a pieselor de mobilier vechi care nu mai pot fi reutilizate. Ridicarea acestor tipuri de deșeuri va avea loc periodic, o dată la trei luni, pe baza unui calendar prestabilit. Pentru a asigura o bună informare a populației, vor fi transmise anunțuri oficiale privind datele exacte la care cetățenii vor putea preda molozul și mobilierul care urmează să fie colectat.

Pe lângă aceste măsuri, IRIDEX va introduce și containere dedicate colectării deșeurilor textile, o inițiativă aflată la început de drum în județul Gorj. Prin această soluție, cetățenii vor avea posibilitatea să predea articole vestimentare uzate, lenjerii sau alte produse textile care nu mai pot fi folosite, evitând astfel depozitarea lor necorespunzătoare și contribuind la reducerea volumului de deșeuri menajere.

Implementarea acestor noi servicii este programată să înceapă începând cu data de 1 noiembrie, fiind disponibilă pentru un număr de 51 de unități administrativ-teritoriale – comune și orașe – aflate pe raza județului Gorj. Conducerea ADIS Gorj subliniază că aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a sistemului de salubrizare, aliniat la cerințele europene în materie de gestionare a deșeurilor și la obiectivele de protecție a mediului.

În acest context, cetățenii din județ vor beneficia de un cadru organizat și reglementat pentru eliminarea responsabilă a deșeurilor voluminoase sau greu de gestionat, contribuind la menținerea unui mediu mai curat și la îmbunătățirea calității vieții la nivel local.

Apreciază: Apreciază Încarc...