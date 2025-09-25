spot_img
    Actualitate

    Ziua Persoanelor Vârstnice, la Lelești

    Autoritățile din comuna Lelești sărbătoresc Ziua vârstnicilor. Evenimentul are loc la Căminul cultural din localitate.
    „Primăria și Consiliul Local Lelești invită persoanele vârstnice din Comuna Lelești să ia parte la sărbătoarea prilejuită de „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE”ce va avea loc în data de 01.10.2025, ora 13.00, la Căminul Cultural din Satul Frătești ,Comuna Lelești, Județul Gorj.
    În semn de respect și apreciere pentru familie se va organiza festivitatea de premiere a cuplurilor cu domiciliul în Comuna Lelești, Județul Gorj, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2025.

    Persoanelor care nu au posibilitatea de a se deplasa la eveniment, Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj le va asigura transportul , in intervalul orar 12.30-13.00, din stațiile de autobuz din localitate precum și din locațiile unde vor fi formate grupuri de cetățeni către Căminul Cultural din Satul Frătești, Comuna Lelești, Județul Gorj”, transmite primarul Laurențiu Turcilă.

