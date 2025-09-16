Sesizare penală împotriva fostei conduceri a unei primării din Gorj

Apele Române Jiu a depus o sesizare penală împotriva Primăriei comunei Aninoasa, după ce s-a descoperit că sistemul de alimentare cu apă și canalizare a fost realizat fără autorizație de gospodărire a apelor.

„Legea trebuie respectată de toți, în primul rând de autoritățile locale!

În urma Ordinului emis de Prefectul Județului Gorj, inspectorii (ABA Jiu) Apele Române Jiu au efectuat un control la o primărie din județ, ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni.

Verificările au confirmat existența unui sistem de alimentare cu apă și canalizare realizat fără autorizație de gospodărire a apelor.

Pentru această faptă gravă, a fost întocmit dosar penal, iar cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești.

Inspectorii Apele Române Jiu își îndeplinesc cu strictețe atribuțiile legale, iar instituțiile publice au obligația să ofere un exemplu de respectare a legislației, nu să o încalce“, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu.

Ce spune primarul comunei Aninoasa

Marius Dimulescu, primarul comunei Aninoasa, spune că sistemul de canalizare nu este funcțional, dar, cu toate acestea, mai multe gospodării s-au branșat ilegal: „Nu funcționează sistemul de canalizare. Au lăsat măsura identificării celor care s-au branșat ilegal, deoarece riscă dosare penale“.

De asemenea, primarul comunei Aninoasa spune că sistemul de alimentare cu apă funcționează și că se află în proces de obținere a autorizațiilor: „Au fost obținute inițial autorizațiile, doar că acestea trebuie reînnoite. Suntem în prezent în proces de reavizare“.