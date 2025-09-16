spot_img
20.6 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 16, 2025
Altele
    AcasăSocialAnca Bordușanu, vicepreședintele CJ Gorj: O nouă casă de tip familial, la...
    Social

    Anca Bordușanu, vicepreședintele CJ Gorj: O nouă casă de tip familial, la Turcinești, pentru 12 copii

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    0

    La Turcinești, o noua casă de tip familial este aproape gata să își deschidă porțile pentru 12 copii care au nevoie de sprijin, iubire și un loc pe care să-l poată numi acasă, anunță Anca Bordușanu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Lucrările de modernizare au fost finalizate, iar această casă special gândită oferă un mediu cald, sigur și cât mai apropiat de atmosfera unei familii obișnuite. Copiii vor avea camere confortabile, spații de recreere și învățare, activități zilnice care le dezvoltă autonomia și încrederea în sine – de la teme și jocuri, la treburi casnice ușoare și excursii.Vor face sport, vor merge în tabere, vor picta, vor învăța… și vor fi ghidați pas cu pas de un personal calificat și dedicat, care le va fi aproape în fiecare zi.

    „Această casă nu este doar un spațiu locativ. Este o șansă la o viață mai bună, o copilărie frumoasă și un viitor în care copiii își pot descoperi potențialul. Totul a fost posibil cu sprijinul Consiliului Județean Gorj, care rămâne alături de DGASPC Gorj în misiunea de a construi un județ în care fiecare copil contează. Respectăm drepturile copilului, susținem dezvoltarea lor emoțională și îi ajutăm să se integreze în comunitate. Pentru că fiecare copil merită o familie. Și un viitor”, anunță Anca Bordușanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj.

    Articolul precedent
    A plecat de la domiciliu și e de negăsit
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!