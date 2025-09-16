Anca Bordușanu, vicepreședintele CJ Gorj: O nouă casă de tip familial, la Turcinești, pentru 12 copii

La Turcinești, o noua casă de tip familial este aproape gata să își deschidă porțile pentru 12 copii care au nevoie de sprijin, iubire și un loc pe care să-l poată numi acasă, anunță Anca Bordușanu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Lucrările de modernizare au fost finalizate, iar această casă special gândită oferă un mediu cald, sigur și cât mai apropiat de atmosfera unei familii obișnuite. Copiii vor avea camere confortabile, spații de recreere și învățare, activități zilnice care le dezvoltă autonomia și încrederea în sine – de la teme și jocuri, la treburi casnice ușoare și excursii.Vor face sport, vor merge în tabere, vor picta, vor învăța… și vor fi ghidați pas cu pas de un personal calificat și dedicat, care le va fi aproape în fiecare zi.

„Această casă nu este doar un spațiu locativ. Este o șansă la o viață mai bună, o copilărie frumoasă și un viitor în care copiii își pot descoperi potențialul. Totul a fost posibil cu sprijinul Consiliului Județean Gorj, care rămâne alături de DGASPC Gorj în misiunea de a construi un județ în care fiecare copil contează. Respectăm drepturile copilului, susținem dezvoltarea lor emoțională și îi ajutăm să se integreze în comunitate. Pentru că fiecare copil merită o familie. Și un viitor”, anunță Anca Bordușanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj.