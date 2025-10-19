Șoferiță fără permis de conducere, depistată la volanul unei mașini la Licurici

La data de 18 octombrie, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au depistat în trafic o femeie de 31 de ani, din comuna Licurici, care conducea un autoturism pe DC 112 Licurici, iar în urma verificărilor în bazele de date s-a constatat că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

De asemenea, s-a procedat la testarea acesteia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

De asemenea, la data de 17 octombrie, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au depistat în trafic un bărbat de 43 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Trandafirilor, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

