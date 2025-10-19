Competiție cu dovleci astăzi la Casa Muzeu „Maria Apostol” din comuna Runcu

Duminică, 19 octombrie, de la ora 13:00, locuitorii din Runcu și din împrejurimi sunt invitați să participe la un eveniment tematic dedicat toamnei, organizat de GAL Cheile Sohodolului, în cadrul Programului LEADER 2023–2027.

Casa Muzeu „Maria Apostol” din Comuna Runcu, județul Gorj, devine duminică, 19 octombrie, locul în care tradiția, distracția și creativitatea se împletesc în cadrul evenimentului „Leader-ul Dovlecilor”. Manifestarea are participare liberă și promite o zi plină de activități pentru toate vârstele, de la competiții inedite până la ateliere tematice.

Organizat de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Cheile Sohodolului, evenimentul își propune să aducă în prim-plan spiritul comunitar și bucuria toamnei, prin activități inspirate de simbolul sezonului – dovleacul.

Una dintre principalele atracții va fi „Cursa dovleceilor pe apă”, o competiție amuzantă și originală, la care participanții se pot înscrie chiar în ziua evenimentului. Organizatorii oferă dovleceii de concurs la momentul înregistrării.

De asemenea, cei pasionați de gătit sunt invitați să participe la concursul „Cel mai delicios desert cu dovleac”, iar cultivatorii locali pot aduce propriile roade pentru a concura la secțiunea „Cel mai mare dovleac”, premiată cu surprize atractive.

Pe lângă competiții, atmosfera va fi animată de muzică, activități foto în „Foto Corner”, dar și de ateliere DIY cu tematica toamnei, dedicate participanților de toate vârstele.

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum şi animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părţile interesate” – parte a PS 2023–2027, intervenţia DR 56f, Program LEADER.

