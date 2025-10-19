spot_img
13 C
Târgu Jiu
duminică, octombrie 19, 2025
Altele
    AcasăActualitateCompetiție cu dovleci astăzi la Casa Muzeu „Maria Apostol” din comuna Runcu
    Actualitate

    Competiție cu dovleci astăzi la Casa Muzeu „Maria Apostol” din comuna Runcu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    36

    Duminică, 19 octombrie, de la ora 13:00, locuitorii din Runcu și din împrejurimi sunt invitați să participe la un eveniment tematic dedicat toamnei, organizat de GAL Cheile Sohodolului, în cadrul Programului LEADER 2023–2027.
    Casa Muzeu „Maria Apostol” din Comuna Runcu, județul Gorj, devine duminică, 19 octombrie, locul în care tradiția, distracția și creativitatea se împletesc în cadrul evenimentului „Leader-ul Dovlecilor”. Manifestarea are participare liberă și promite o zi plină de activități pentru toate vârstele, de la competiții inedite până la ateliere tematice.
    Organizat de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Cheile Sohodolului, evenimentul își propune să aducă în prim-plan spiritul comunitar și bucuria toamnei, prin activități inspirate de simbolul sezonului – dovleacul.
    Una dintre principalele atracții va fi „Cursa dovleceilor pe apă”, o competiție amuzantă și originală, la care participanții se pot înscrie chiar în ziua evenimentului. Organizatorii oferă dovleceii de concurs la momentul înregistrării.
    De asemenea, cei pasionați de gătit sunt invitați să participe la concursul „Cel mai delicios desert cu dovleac”, iar cultivatorii locali pot aduce propriile roade pentru a concura la secțiunea „Cel mai mare dovleac”, premiată cu surprize atractive.
    Pe lângă competiții, atmosfera va fi animată de muzică, activități foto în „Foto Corner”, dar și de ateliere DIY cu tematica toamnei, dedicate participanților de toate vârstele.
    Evenimentul este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum şi animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părţile interesate” – parte a PS 2023–2027, intervenţia DR 56f, Program LEADER.

    Articolul precedent
    Medalie de bronz pentru un sportiv din Gorj la Campionatul Național de Box Juniori 2025, de la Oradea
    Articolul următor
    Șoferiță fără permis de conducere, depistată la volanul unei mașini la Licurici
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!