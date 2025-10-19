Școala Populară de Arte Târgu Jiu, promotoare a tradițiilor românești la evenimentul „Tradiția ne unește” de la Drochia

Centrul Cultural Drochia a găzduit un amplu eveniment dedicat artei și meșteșugurilor românești, desfășurat în cadrul proiectului „Arta populară și Meșteșugul românesc, 2025”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Manifestarea a reunit artiști, meșteri și reprezentanți ai instituțiilor de cultură din România și Republica Moldova, într-un demers comun de promovare a tradițiilor și valorilor autentice.

Pe scena Centrului Cultural au evoluat artiștii Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – Maria Loga, Carmen Felicia Sarcina, Carcalicea Cîrciu Elena Amelia, Nicoleta Lătărețu și Ștefan Popescu – acompaniați de Orchestra Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”, sub conducerea dirijorului Andrei Carcalicea.

Publicul s-a bucurat și de un moment coregrafic susținut de dansatorii Ansamblului „Cheile Oltețului” din Polovragi, care au adus pe scenă energia dansurilor tradiționale oltenești.

În paralel, meșterii populari Daciana Ungureanu (artă decorativă), Claudia Drăghescu (țesături și cusături), Alina Coconu (iconografie), Gheorghe Cârje (împletituri din nuiele) și Marian Măgureanu (olărit) au coordonat ateliere meșteșugărești, oferind participanților ocazia de a descoperi și exersa tehnici tradiționale românești.

Evenimentul a inclus și momente artistice oferite de partenerii locali: Corul mare „Appassionato” al Școlii de Muzică pentru Copii Drochia, Ansamblurile „Spicușor” și „Flori de romaniță” ale Școlii de Arte din satul Pelinia, precum și Ansamblul de instrumente aerofone din aceeași localitate.

La manifestare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, între care Cristina Țurcaș, șefa Direcției de Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, Gheorghe Țurcanu, directorul Școlii de Arte Pelinia, Vitalie Lozovan, directorul Școlii de Muzică pentru Copii Drochia, și Igor Jidraș, vicepreședinte al Raionului Drochia.

Un moment important al zilei l-a constituit semnarea Acordului de colaborare între Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, marcând consolidarea relațiilor culturale dintre România și Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Gorj și al Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, în semn de prietenie și continuitate culturală dincolo de hotare.

