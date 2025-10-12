spot_img
duminică, octombrie 12, 2025
    Spectacol caritabil de Ziua Recoltei la Târgu Jiu – un eveniment al solidarității în sprijinul tânărului Ionuț Bordei

    Duminică, 12 octombrie, începând cu ora 09:30, Piața 9 Mai din Târgu Jiu va deveni locul în care tradiția, arta și generozitatea se unesc într-un spectacol caritabil dedicat Zilei Recoltei și susținerii tânărului Ionuț Bordei.
    Municipiul Târgu Jiu se pregătește pentru un eveniment deosebit, care aduce împreună bucuria sărbătorii toamnei și spiritul umanitar al comunității gorjene. De Ziua Recoltei, locuitorii orașului sunt invitați în Piața 9 Mai, unde vor avea parte de un spectacol caritabil plin de culoare, muzică populară și emoție, organizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu și Edilitara Public, în parteneriat cu Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.
    Pe scenă vor urca nume îndrăgite ale folclorului românesc: Carmen Felicia Sarcina, Liliana Ciochina-Neoaga, Claudia Dascălu, Carcalicea Cîrciu Elena Amelia, Raluca Elena Ghișe, Elena Bălan, Nicoleta Lătărețu, Elena-Camelia Budilică, Mihaela Daju Dudău și prof. dr. Ștefan Popescu, acompaniați de orchestra Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”, sub bagheta dirijorului Andrei Carcalicea. Repertoriul va include piese autentice din zona Gorjului, aducând publicului energia și frumusețea tradițiilor populare.
    Alături de artiștii consacrați, spectatorii îi vor putea aplauda și pe tinerii cursanți ai Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, care vor aduce în fața publicului momente artistice pregătite cu dăruire: Denisa Pîrlăgeanu, Petronela Maria Bartic, Andrei Ciotor, Ynghrid Ciobanu, Karina Sandu, Ana Maria Popescu, Beatrice Muicu, Melania Oproiu, Maria Andressa Avramescu, Patricia Maria Medeleanu, Andreea Malacu, Teodora Răducu, Marios Mazilu, Andrada Jivan, Nicușor Trăilescu, Andrei Bardan, Daria Elena Cojocaru, Luiza Murgu, Daria Dragotă, Alissia Lupulescu și Ioana Stana.
    Evenimentul are o semnificație aparte: întreaga manifestare este dedicată sprijinirii tânărului Ionuț Bordei, aflat într-o situație medicală dificilă. În piață va fi amplasată o urnă pentru donații, iar organizatorii încurajează comunitatea să contribuie, fiecare gest contând în lupta pentru sănătatea acestuia.

