Pompierii ISU Gorj au câștigat Cupa IPA la minifotbal

În perioada 09-12 octombrie 2025, în municipiul București, în incinta stadionului Ghencea, s-a desfășurat Competiția Națională „Cupa IPA (International Police Association)”. Competiția a fost organizată de IPA Secția Română și a reunit 33 de echipe participante din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (poliție, jandarmi, poliție de frontieră, ISU), dar și structurile penitenciare din cadrul Ministerului Justitiei. Echipa IPA Regiunea 3 Gorj, formată din pompieri din cadrul ISU Gorj a fost din nou câștigătoarea competiției și va reprezenta România la IPA Games 2026, competiție mondială, ce va avea loc înn Polonia – Wroclaw, în perioada 10 – 16 mai 2026. Trebuie menționat faptul că, ISU Gorj este campioana IPA Games 2024, dar și campioana IPA România în anul 2023.

