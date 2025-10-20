spot_img
    Spectacol cosmic pe cerul Gorjului: Cometa Lemmon, surprinsă de un elev pasionat de astronomie din Târgu Jiu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    Un fenomen astronomic rar a fost surprins pe cerul județului Gorj, unde Cometa C/2025 A6 (Lemmon) a fost fotografiată în premieră de un tânăr pasionat de astronomie. Este vorba despre Ștefan Protesi Sefter, elev din Târgu Jiu, care a realizat observațiile la aproximativ 10 km nord de municipiu, departe de luminile orașului.
    Dotat cu un telescop cu distanță focală de 250 mm, Ștefan a reușit să fotografieze cometa în prima noapte favorabilă pentru observații. În același cadru spectaculos a fost surprinsă și Calea Lactee, vizibilă în toată splendoarea ei datorită cerului senin și lipsei poluării luminoase.
    „Liniștea nopții a fost tulburată la un moment dat de apropierea unui șacal, dar nu am renunțat. Cometa și Calea Lactee străluceau și păreau că așteaptă să fie fotografiate. A fost o experiență unică”, a declarat tânărul astronom amator.
    O oportunitate rară de observare
    Cometa C/2025 A6 (Lemmon) a fost descoperită în luna ianuarie a acestui an și are o perioadă orbitală estimată la aproximativ 1.350 de ani. Ea va atinge periheliul (punctul cel mai apropiat de Soare) pe 8 noiembrie 2025, când specialiștii estimează că ar putea deveni vizibilă cu ochiul liber, la o magnitudine de aproximativ 4. Astfel, perioada următoare reprezintă o șansă unică pentru pasionații de astronomie din întreaga lume de a observa acest corp ceresc spectaculos.
    Tinerii și știința – o legătură tot mai puternică
    Reușita elevului din Târgu Jiu este un exemplu de implicare și pasiune pentru știință în rândul tinerilor. Inițiativa sa demonstrează că astronomia nu este rezervată doar profesioniștilor, ci poate fi practicată cu succes și de amatori, dacă există dorință, curiozitate și echipamente de bază.
    Universul continuă să fascineze și să inspire, iar fotografiile realizate de Ștefan Protesi Sefter aduc o valoroasă contribuție la promovarea observațiilor astronomice în rândul tinerilor români.

