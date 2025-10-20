Concursul județean „Monumentele Gorjului vorbesc”, ediția a IV-a, aduce istoria mai aproape de tineri

Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Fundația Cultural Științifică „Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, organizează ediția a IV-a a Concursului Județean de Istorie „Monumentele Gorjului vorbesc”.

Competiția, devenită deja o tradiție în rândul elevilor pasionați de istorie, are ca scop promovarea patrimoniului cultural și istoric al județului Gorj și dezvoltarea interesului tinerilor pentru cercetarea trecutului local.

Potrivit organizatorilor, proiectul educațional se va derula în perioada 1–20 octombrie 2025, timp în care se va desfășura campania de promovare. Înscrierile candidaților vor avea loc între 20 octombrie și 15 noiembrie, urmând ca faza finală a concursului să se desfășoare pe 22 noiembrie 2025, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj.

Concursul își propune să valorifice cunoștințele elevilor despre monumentele istorice, personalitățile și evenimentele definitorii pentru identitatea gorjeană. Participanții vor avea ocazia să își prezinte rezultatele cercetărilor prin lucrări documentate, prezentări sau materiale multimedia dedicate unor monumente reprezentative din județ.

Prin această inițiativă, instituțiile partenere își propun să încurajeze spiritul civic, respectul față de istorie și implicarea tinerilor în protejarea patrimoniului local. Evenimentul se adresează elevilor din școlile și liceele gorjene și reunește profesori de istorie, cercetători și specialiști în domeniul patrimoniului.

Edițiile anterioare ale concursului s-au bucurat de o participare numeroasă și de lucrări apreciate pentru calitatea documentării și originalitatea abordării, confirmând interesul tinerilor pentru trecutul istoric al Gorjului.

