Sute de elevi din Târgu Jiu legitimați. Vezi motivul!

Elevii chiulangii, legitimați de oamenii legii. Pentru a sprijini prezența constantă a elevilor la cursuri și pentru a combate fenomenul de absenteism școlar, la data de 16 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu și Motru, Biroului Siguranța Școlară, Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu jandarmi ai IJJ Gorj și reprezentanți ai Poliției Locale, au desfășurat acțiuni în zonele adiacente unităților de învățământ din mediul urban, la unitățile de alimentație publică, săli de jocuri de noroc și pariuri sportive.

„Scopul acțiunilor a fost identificarea elevilor care absentează de la cursurile școlare, a locurilor cu risc criminogen, prevenirea și combaterea comiterii faptelor antisociale în rândul elevilor, prevenirea traficului de droguri, dar și încurajarea tinerilor să acorde educației locul pe care îl merită în viața lor.

Au fost legitimate 225 de persoane, 129 având calitatea de elevi, dintre care 44 absentau de la orele de curs;

Au fost verificate 52 de unități de alimentație publică și 12 săli de jocuri de noroc și pariuri sportive;

Rezulatele acțiunii privind elevii care absentau de la orele de curs vor fi communicate Inspectoratului Școlar Județean Gorj”, a transmis IPJ Gorj.