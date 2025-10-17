spot_img
15.3 C
Târgu Jiu
vineri, octombrie 17, 2025
Altele
    AcasăActualitateSute de elevi din Târgu Jiu legitimați. Vezi motivul!
    Actualitate

    Sute de elevi din Târgu Jiu legitimați. Vezi motivul!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    782

    Elevii chiulangii, legitimați de oamenii legii. Pentru a sprijini prezența constantă a elevilor la cursuri și pentru a combate fenomenul de absenteism școlar, la data de 16 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu și Motru, Biroului Siguranța Școlară, Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu jandarmi ai IJJ Gorj și reprezentanți ai Poliției Locale, au desfășurat acțiuni în zonele adiacente unităților de învățământ din mediul urban, la unitățile de alimentație publică, săli de jocuri de noroc și pariuri sportive.

    „Scopul acțiunilor a fost identificarea elevilor care absentează de la cursurile școlare, a locurilor cu risc criminogen, prevenirea și combaterea comiterii faptelor antisociale în rândul elevilor, prevenirea traficului de droguri, dar și încurajarea tinerilor să acorde educației locul pe care îl merită în viața lor.
    Au fost legitimate 225 de persoane, 129 având calitatea de elevi, dintre care 44 absentau de la orele de curs;

    Au fost verificate 52 de unități de alimentație publică și 12 săli de jocuri de noroc și pariuri sportive;

    Rezulatele acțiunii privind elevii care absentau de la orele de curs vor fi communicate Inspectoratului Școlar Județean Gorj”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Misterul dispariției lui Emil, studentul din Târgu Jiu care a urcat într-un tren și nu a mai fost văzut niciodată
    Articolul următor
    Distribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 24.10.2025
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!