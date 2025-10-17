spot_img
15.3 C
Târgu Jiu
vineri, octombrie 17, 2025
Altele
    AcasăActualitateMisterul dispariției lui Emil, studentul din Târgu Jiu care a urcat într-un...
    ActualitateHeadlines

    Misterul dispariției lui Emil, studentul din Târgu Jiu care a urcat într-un tren și nu a mai fost văzut niciodată

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    590

    Au trecut aproape 20 de ani de când Emil Claudiu Iliescu, un student eminent la Automatică din Târgu Jiu, a dispărut fără urmă după ce a urcat într-un tren spre Filiași. Era în vacanța de Paște din 2006, iar Emil, în vârstă de 22 de ani, le spusese alor săi că pleacă la munte. Nu avea bagaj, bani mulți sau acte — doar legitimația de student.

    Potrivit Mediafax, ancheta s-a blocat încă de la început în gara din Filiași, unde tânărul a coborât și s-a pierdut urma lui. Nu se știe dacă a urcat într-un alt tren sau unde s-a dus mai departe. Familia, marcată de ani de căutări și scenarii dureroase, încă speră că Emil este în viață.

    Colegii și apropiații spun că era serios, retras, fără vicii sau conflicte. Singurul indiciu neobișnuit: cu puțin timp înainte de dispariție, primise un apel de la o fată necunoscută.

    Tatăl său a murit fără să afle ce s-a întâmplat. Mama și frații lui Emil nu au renunțat niciodată la speranță, în ciuda timpului trecut și a anchetei rămase fără răspuns.

    „Era în ultimul an de facultate. Era foarte cuminte, retras, învăța foarte bine, nu prea ieșea pe afară cu băieții la distracție. Se ducea la facultate și atât. El așa a fost încă de când a intrat la liceu. Cu câteva săptămâni înainte să plece de acasă, l-a sunat o fată. Pe atunci, aveam telefon fix, nu erau celulare. Nu am stat să vedem ce vorbește cu ea. (…)

    „Era în vacanța de Paște când a dispărut, în anul 2006. A spus că se duce și el în vacanță, a spus ceva de munte, dar nu a specificat unde anume. Eu nu eram acasă, doar mama era. Nu a luat niciun bagaj cu el și niciun act, doar legitimația de student, că beneficia de reducere la tren. Nici bani mulți nu avea la el. Polițiștii care au făcut investigații i-au luat numărul de la legitimația de student și au văzut până unde a mers cu trenul. A luat trenul până la Filiași, care era nod feroviar. Se putea duce de acolo cu trenul în toată țara. În Filiași, nu aveau bilete pe calculator, ci din acelea clasice, din carton. De acolo nu se știe încotro a luat trenul sau dacă l-a luat”, a povestit Cosmin Iliescu, fratele lui Emil, pentru MEDIAFAX.

    Fratele lui Emil susține că nu avea motive ca să se sinucidă

    Ancheta declanșată de polițiști la acea vreme nu a avut rezultate. Au fost audiați colegi de facultate, dar cercetările s-au blocat.

    Fratele celui dispărut spune că acesta era interesat de Legiunea Străină: „Era interesat de Legiunea Străină într-o vreme, dar nu știam dacă putea pleca în Legiune, pentru că nu avea la el documente, nici măcar buletinul. Putea să-și fi făcut pașaport, dar s-a interesat mama și nu avea pașaport. Ne-am pus o mulțime de semne de întrebare, de ce să plece, să nu ne spună nimic? Ne-am pus și problema să nu se fi sinucis, dar nu avea de ce să se omoare. Mama s-a mai gândit că poate a intrat în MISA sau a fost atras în vreo capcană pentru donare de organe”, a adăugat Cosmin Iliescu.

    Articolul precedent
    Amenințat cu moartea într-o postare live
    Articolul următor
    Sute de elevi din Târgu Jiu legitimați. Vezi motivul!
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!