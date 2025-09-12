Traseul Tranșeelor, pregătit pentru iubitorii de natură

Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj a finalizat lucrările de marcare și semnalizare a sectorului cu tematica istorică din traseul Crasna – Molidviș – Parângul Mare. Astfel, au fost puse puse în valoare tranșeele din Primul Război Mondial.

„Acest traseu asigură cel mai ușor si rapid acces pana in vârful Parângul Mare , devine din ce in ce mai popular pentru turiști, iar cei care îl parcurg, au acum posibilitatea sa obțină informații despre derularea luptelor cu care a debutat Primul Război Mondial precum si sa vadă liniile de tranșee ale armatelor combatante.

„Traseul tranșeelor” face parte dintr-o ampla campanie derulată de către salvamontiștii gorjeni cu sprijinul autorităților locale si finanțată din bugetul județului Gorj pe anul 2025″, a transmis Serviciu Salvamont Gorj.

