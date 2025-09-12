spot_img
24.8 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 12, 2025
Altele
    AcasăEconomicRomânia și Germania în fața dilemei cărbunelui: Berlinul amână închiderea termocentralelor
    EconomicHeadlines

    România și Germania în fața dilemei cărbunelui: Berlinul amână închiderea termocentralelor

    ninel roventa
    By ninel roventa
    0
    64

    Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat o posibilă amânare a închiderii ultimelor termocentrale pe cărbune, până la finalizarea noilor centrale pe gaze necesare pentru echilibrul rețelei electrice. Merz a argumentat că securitatea energetică a industriei trebuie să rămână o prioritate, deși propunerea sa generează tensiuni între guvern, Parlament și sectorul regenerabilelor, care avertizează că întârzierea tranziției verzi ar putea compromite obiectivele climatice ale Germaniei.

    Germania și-a planificat eliminarea cărbunelui până în 2038, însă autoritățile estimează că va fi nevoie de 22–36 GW de capacități noi până în 2035 pentru a compensa scăderile de producție ale energiei regenerabile. Cancelarul a subliniat că siguranța aprovizionării pentru industrie este prioritară și a sugerat centralele pe gaze ca soluție de tranziție, cu planuri de conversie treptată la hidrogen.

    Situația din Germania vine în contextul în care și România a început să-și redefinească strategia de eliminare a cărbunelui, dupa ce initial s-a angajat să facă o tranziție mai rapidă decât Germania, acum se confruntă cu dileme privind securitatea energetică. Ministrul Energiei de la București încearcă să amâne planul de închidere a centralelor pe cărbune, invocând necesitatea menținerii stabilității rețelei, în timp ce capacitățile regenerabile nu pot acoperi integral cererea.

    Astfel, atât Germania, cât și România se află într-un punct delicat: trebuie să echilibreze obiectivele climatice ambițioase cu asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie, ceea ce face ca discuțiile privind termocentralele pe cărbune să rămână centrale în politicile energetice naționale.

    Articolul precedent
    Lege nouă: Părinții cu copii încadrați în grad de handicap primesc 8 zile de telemuncă pe lună
    Articolul următor
    Traseul Tranșeelor, pregătit pentru iubitorii de natură
    ninel roventa
    ninel roventa
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!