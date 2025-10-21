spot_img
    Un manelist controversat va cânta la Balul Bobocilor de la Liceul Teologic Târgu Jiu

    Alin Petre
    Balul Bobocilor organizat de Liceul Teologic din Târgu Jiu a devenit, în mod neașteptat, unul dintre cele mai discutate evenimente ale toamnei. Motivul: prezența anunțată a cunoscutului manelist Florin Salam ca invitat special, într-un eveniment programat pentru data de 20 noiembrie, într-un local privat din nordul orașului.

    Informația a fost confirmată chiar de artist, care a postat un videoclip pe rețelele de socializare:
    „Veniți, veniți, veniți să vă distrez!”, a transmis Salam, promițând „o seară de neuitat, cu vibe bun și distracție până dimineață”. Clipul a devenit rapid viral, stârnind mii de reacții, de la entuziasm la indignare, ironii și glume.

    Decizia organizatorilor a fost primită cu reacții împărțite în rândul părinților, profesorilor și comunității locale.

