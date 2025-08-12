spot_img
30.9 C
Târgu Jiu
marți, august 12, 2025
    Va fi redus numărul de paturi din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    Numărul paturilor din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu va fi redus, în urma unei analize care este în curs de desfășurare. Până la finalul lunii august va fi stabilit exact câte paturi vor fi scoase din structură.

    Directorul unității medicale, Dumitru Vienescu, a precizat că măsura nu va implica restructurări de personal, ci doar redistribuiri: „Se face o analiză a numărului de paturi din Spitalul Județean de Urgență, astfel încât până la data de 31 august să avem o situație clară. Spitalul nu are un grad de adresabilitate atât de mare astfel încât paturile să rămână în continuare în structură. Se face o analiză pentru a reduce numărul de paturi în funcție de adresabilitatea pe fiecare secție în parte. Nu se știe exact acum cu cât va fi redus numărul de paturi. Urmează să fie discutat cu Consiliul medical, comitetul director și o propunere clară de reducere. Această măsură va duce la realizarea unui indicator mai bun pe spital, pentru că, odată ce numărul de paturi este mare și adresabilitatea este redusă, indicatorul este în scădere. Reducerea va duce în mod clar la un grad mai mare de ocupare a paturilor și la utilizarea mai bună a resurselor financiare, cât și a resurselor umane“, a spus Dumitru Vienescu la Radio Infinit.

