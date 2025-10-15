spot_img
    Verificări ample la Penitenciarul Târgu Jiu după breșa informatic. Ce spune ministrul Justiției

    Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, la Digi 24, că în prezent se fac verificări amănunțite după breșa de securitate descoperită la Penitenciarul Târgu Jiu. Acesta a respins ideea că s-ar încerca ascunderea situației: „În momentul în care au fost descoperite aceste fenomene, s-a intervenit imediat de către Administrația Națională a Penitenciarilor, din informațiile pe care le-am primit s-au luat măsuri care vizează multe coordonate, au fost implementate un număr de peste 20 de măsuri, s-a luat legătura cu toate structurile care au competențe în domeniul siguranței informației din sistemul penitenciar și este în curs o investigație care va conduce la aflarea deplină a adevărului și tragerea la răspunderea tuturor celor vinovați”.
    Ministrul Justiției a adăugat că s-au luat măsuri pentru a limita consecințele: „Deja au fost luate măsuri, breșa de securitate a fost imediat oprită, a fost izolată, au fost culese probele necesare, identificate persoanele care ar putea să aibă responsabilitate. Este un proces de tragere la răspundere în momentul de față, paralel cu securizarea informatică și luarea măsurilor necesare pentru ca pe viitor astfel de lucruri să nu se mai întâmple”, a spus ministrul Justiției.

    Ce a transmis Administrația Penitenciarelor din România

    Administrația Penitenciarelor din România a transmis într-un comunicat de presă că au fost demarate verificări ample pentru identificarea celor responsabili și că breșa în sistemul informatic a fost remediată: „În urma semnalării unui posibil incident informatic în cadrul Penitenciarul Tg Jiu, au fost dispuse și efectuate multiple verificări, din perspectivă tehnică, pentru izolarea și remedierea situației semnalate, prin grija direcției de specialitate, ținând cont de faptul că baza de date internă a sistemului penitenciar românesc este una la nivel național.
    Totodată, au fost întreprinse verificări ample și de către Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea identificării împrejurărilor care au condus la producerea acestui incident și a persoanelor care se fac responsabile de acesta. Concomitent, a fost dispusă sesizarea tuturor instituțiilor abilitate în vederea cercetării incidentului și a dispunerii măsurilor în consecință (IPJ Gorj, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică), precum și notificarea, pentru sprijin în colectarea și analiza datelor, a firmei dezvoltatoare a aplicației informatice în cauză.
    Demersul instituțional a implicat multiple verificări, instituția penitenciară luând imediat măsurile necesare de izolare a incidentului și de remediere a situației.
    Precizăm că incidentul informatic în cauză nu reprezintă o spargere a bazelor de date, ci o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date.
    Reiterăm faptul că la nivelul sistemului administrației penitenciare nu au mai fost înregistrate evenimente similare și asigurăm opinia publică de faptul că, la nivel tehnic, au fost implementate toate corecțiile necesare.
    De asemenea, instituția va informa publicul cu privire la concluziile anchetei și asigură opinia publică ca ANP a luat măsuri prompte și eficace, iar persoanele responsabile vor fi trase la răspundere, în condițiile legii“.

     

