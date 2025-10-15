Primar PNL atacă Guvernul Bolojan: „Ne țin pe zero și ne amenință cu dosare penale!”

Primarul liberal al comunei Urdari, Mihai Calotă, se confruntă cu o criză financiară provocată direct de Guvernul condus de colegul său de partid, Ilie Bolojan. Pentru plata transportului cadrelor didactice îi mai lipsesc 20.000 de lei – bani pe care Finanțele, prin rectificarea bugetară, i-au trimis… ZERO!

Calotă nu mai tace și lovește direct în Guvern: „Vor să facă dosare penale la primari! Să vină dânșii să stea în localitate! Noi nu am cheltuit decât ce era strict necesar pentru comunitate, nu am luat avioane, mașini sau minunății!” a transmis acesta la Radio Infinit.

Edilul acuză strategia Guvernului: blocarea deliberată a primăriilor pentru a le putea comasa mai târziu. Ordonanța care taie toate cheltuielile administrației locale până la sfârșitul anului este pentru Calotă un instrument de sabotaj: „Le-am dat profesorilor 330.000 de lei și ne mai trebuiau 20.000. Am făcut adresă, și școala a făcut adresă, dar austeritatea impusă de la București ne face să ne strângem cureaua. După ce că avem puțin și așa, ne batem joc?”

Premierul Bolojan insistă că primăriile trebuie să plătească la timp contribuțiile către stat, amenințând cu răspundere penală: „Dacă nu plătești CSS sau CASS și reții banii la sursă mai multe luni, ai răspundere directă penală.”

Mihai Calotă răspunde dur: Guvernul PNL transformă administrațiile locale în „ținte”, blochează finanțele și amenință primarii care încearcă să-și gestioneze responsabil bugetele comunităților. În timp ce Bucureștiul amenință și restricționează, școlile din Urdari riscă să rămână fără bani pentru transportul profesorilor.