Vești bune pentru locuitorii din Turcinești: Încep lucrările de modernizare a DJ664A

Viceprimarul comunei Turcinești, Luminița Ciobescu, a anunțat că începând de marți, 19 august 2025, vor demara lucrările de modernizare și reabilitare a Drumului Județean 664A.

Investiția este realizată de Consiliul Județean Gorj, condus de președintele Cosmin Popescu, și face parte dintr-un amplu program de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județ.

„Această lucrare este esențială pentru comunitatea noastră, deoarece va îmbunătăți atât siguranța, cât și confortul locuitorilor din Turcinești. Este un pas important pentru creșterea calității vieții și pentru dezvoltarea comunei”, a transmis viceprimarul Luminița Ciobescu.

Modernizarea DJ664A va facilita accesul către municipiul Târgu Jiu și alte zone ale județului, având un impact direct asupra mobilității, economiei locale și atractivității comunei pentru investitori și turiști.

Lucrările vor include:

refacerea structurii de rezistență a drumului,

asfaltare pe întreaga lungime,

amenajarea șanțurilor și podețelor,

realizarea marcajelor rutiere.