    „Gorjul va fi lovit foarte grav de această decizie”

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Miniștrii PSD nu vor vota ordonanța care taie investițiile din Gorj. Măsura afectează fiecare localitate a țării, nu doar Gorjul, care a accesat fonduri prin intermediul programului Anghel Saligny. Deputat PSD Mihai Weber susține că oprirea investiților va duce la șomaj și sărăcie.

    „Noi, PSD, ne vom opune clar acestei ordonanțe de guvern care prevede blocarea investițiilor. Această ordonanță trebuie avizată, iar miniștrii PSD din guvern nu vor susține această ordonanță. Premierul și ministrul Finanțelor trebuie să prevadă în rectificarea bugeară continuarea acestor investiții din PNRR, dar și din Anghel Saligny. Este obligatoriu să se întâmple acest lucru. Altfel, în guvern, nu se vor da avizele necesare, mă refer la miniștrii PSD. Gorjul va fi lovit foarte, foarte grav de această decizie. Vă dați seama că toate aceste investiții din PNRR sau din programul Anghel Saligny înseamnă calitatea vieții fiecărui gorjean. Vorbim despre investiții în rețele de apă și gaze, reabilitări de dispensare sau școli, investiții în infrastructura rutieră. Acestea sunt investiții esențiale pentru dezvoltare, și gândiți-vă ce efect va avea asupra firmelor care deja au contracte și lucrări în derulare și ce înseamnă să pui lacătul pe aceste investiții. Înseamnă șomaj, oameni care își pierd locul de muncă, înseamnă firme care intră în faliment, pentru că au investit deja în echipamente, utilaje și personal. Toate acestea se vor întoarce ca o povară pe umerii statului, care va trebui să plătească șomaj”, a declarat Mihai Weber.

    Lubenițele de la Ursați rivalizează deja cu pepenii de Dăbuleni
    Vești bune pentru locuitorii din Turcinești: Încep lucrările de modernizare a DJ664A
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
