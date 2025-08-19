Peste 30 de copii din sistemul de protecție al DGASPC Gorj, în tabără la Costinești

Un grup de 34 de tineri din sistemul de protecție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a participat la o tabără socială organizată la Costinești, în perioada 13-18 august 2025. Activitatea a fost organizată de către Casa de Cultură a Studenților Craiova, în cadrul proiectului „Tabere sociale pentru copii și tineri”, un demers menit să ofere sprijin educațional și oportunități de dezvoltare personală copiilor și tinerilor care se află în risc de marginalizare și excluziune socială.



Transportul tinerilor a fost asigurat de către DGASPC Gorj, restul cheltuielilor fiind acoperite de către organizatori, prin proiectul menționat. Totodată, Asociația „Inimi de Gorjeni” a sprijinit inițiativa, alocând suma de 3.400 lei reprezentând bani de buzunar pentru participanți, gest care le-a permis tinerilor să se bucure mai deplin de experiența taberei.

Scopul principal al acestei tabere a fost dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, promovarea integrării sociale și oferirea unei alternative educaționale și recreative în perioada vacanței de vară. Tinerii au participat la ateliere interactive, activități educative, sesiuni de autocunoaștere și dezvoltare personală, într-un mediu prietenos și sigur, toate aceste activități fiind destinate pregătirii beneficiarilor pentru o mai bună incluziune socială, pentru a face față unor situații de risc, precum și dezvoltarea spiritului de echipă.

„DGASPC Gorj mulțumește tuturor partenerilor implicați și își reafirmă angajamentul de a sprijini constant inițiativele care contribuie la formarea și susținerea copiilor și tinerilor din sistemul de protecție, în drumul lor spre o viață independentă și demnă” a transmis directorul general al DGASPC Gorj, Laurențiu Diaconescu.