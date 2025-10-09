VIDEO: Culoar de trecere pe Transalpina pentru animalele blocate în munți din cauza zăpezii

Lucrătorii de la Drumurile Naționale intervin pe Transalpina pentru a crea un culoar de trecere ca oile să poată coborî din munte, acolo unde au fost surprinse de zăpadă.

„Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci.

La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zăpada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite.

Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere“, au transmis reprezentanții de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.