    Eveniment

    Scandal într-un local public din Mătăsari

    Scandal încheiat cu intervenția poliției, într-un local din Mătăsari. Doi bărbați au intrat în conflict unul cu altul, vânzătoare anunțând oamenii legii.

    „La data de 8 octombrie 2025, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru, au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 48 de ani, din Mătăsari, cu privire la producerea unui conflict, în incinta unui local public.

    La fața locului s-a deplasat o patrulă de poliție, iar din verificările efectuate a rezultat că, în ziua curentă, 8 octombrie 2025, în jurul orei 17:00, în timp ce un bărbat, de 44 de ani, din Mătăsari, se afla cu apelanta în incinta unui local public din Mătăsari, un alt bărbat, de 48 de ani din localitate l-ar fi amenințat cu acte de violență.

    De asemenea, bărbatul de 48 de ani ar fi încălcat obligația impusă de ordinul de protecție emis în luna iulie 2025, prin care i-a fost interzis ca pentru 8 luni să nu se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de femeie.

    A fost îndeplinită procedura prevăzută de OMAI 138/2024, persoana vătămată declarând că nu dorește emiterea unui ordin ca măsură de protecție în favoarea sa, fiindu-i înmânat formular către instanța de judecată.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.

    La aceeași dată, față de bărbatul de 48 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Dolj”, a transmis IPJ Gorj.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
