VIDEO Exemplar de râs filmat într-un parc național din județul Gorj

Un exemplar de râs a fost filmat de o cameră de supraveghere în Parcul Național „Defileul Jiului“, din județul Gorj.

„Un râs își inspectează teritoriul într-o pădure a Parcului Național «Defileul Jiului» din cadrul Romsilva, imaginile frumoase fiind filmate de către o cameră de monitorizare a faunei. Râșii, cele mai mari feline din Europa, au auzul și mirosul foarte fin, dar și o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori iese la vânătoare. Se deplasează fără zgomot și atacă prada pe neașteptate, putând face salturi mari. Râșii sunt discreți și greu de observat în libertate“, au transmis reprezentanții Parcul Național „Defileul Jiului“.

Parcul National Defileul Jiului, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de peste 11.000 de hectare, între masivele Parâng și Vâlcan, pe raza județelor Hunedoara și Gorj.

Din cele peste 11.000 de hectare ale parcului, aproape 9.500 de hectare sunt păduri, 8.984 de hectare din acestea fiind în zone de protecție.