Târgu Jiu: Vernisajul expoziției „Broken heArt” de Anca-Maria Stănciulescu la Galeriile „Constantin Brâncuși”

Marți, 2 septembrie 2025, Galeriile de artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu au găzduit vernisajul expoziției de artă vizuală „Broken heArt”, semnată de artista târgujiană Anca-Maria Stănciulescu, cunoscută sub pseudonimul „Sam”. Absolventă a Liceului de Arte din Târgu Jiu, secția pictură, licențiată în foto-video la Facultatea de Arte din Timișoara și cu master în grafică la Universitatea de Arte din București, Anca-Maria și-a propus să transforme emoțiile profunde în limbaj vizual.

Expoziția explorează tensiunea dintre extaz și tristețe, iubire și suferință, transpusă prin pictură, fotografie, sculptură și instalație. Inspirată de ideea că „The fool’s HEART glows”, artista folosește simbolistica arlechinului pentru a ilustra ambivalența emoțională a experiențelor trăite în cadrul triadei spirit-suflet-inimă, prezentând inima ca o interfață vibrantă a existențialului.

Anca-Maria Stănciulescu invită publicul să reflecteze și să se lase inspirat de creațiile sale, care combină gesturi revolute, profunzime și culoare pentru a exprima complexitatea sentimentelor umane.

Vernisajul „Broken heArt” rămâne deschis publicului la Galeriile „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, oferind o experiență vizuală și emoțională unică pentru iubitorii de artă contemporană.

Viorel Surdoiu