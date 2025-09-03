spot_img
30.4 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 3, 2025
Altele
    AcasăCulturaTârgu Jiu: Vernisajul expoziției „Broken heArt” de Anca-Maria Stănciulescu la Galeriile „Constantin...
    Cultura

    Târgu Jiu: Vernisajul expoziției „Broken heArt” de Anca-Maria Stănciulescu la Galeriile „Constantin Brâncuși”

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    21
    Târgu Jiu: Vernisajul expoziției „Broken heArt” de Anca-Maria Stănciulescu

    Marți, 2 septembrie 2025, Galeriile de artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu au găzduit vernisajul expoziției de artă vizuală „Broken heArt”, semnată de artista târgujiană Anca-Maria Stănciulescu, cunoscută sub pseudonimul „Sam”. Absolventă a Liceului de Arte din Târgu Jiu, secția pictură, licențiată în foto-video la Facultatea de Arte din Timișoara și cu master în grafică la Universitatea de Arte din București, Anca-Maria și-a propus să transforme emoțiile profunde în limbaj vizual.

    Expoziția explorează tensiunea dintre extaz și tristețe, iubire și suferință, transpusă prin pictură, fotografie, sculptură și instalație. Inspirată de ideea că „The fool’s HEART glows”, artista folosește simbolistica arlechinului pentru a ilustra ambivalența emoțională a experiențelor trăite în cadrul triadei spirit-suflet-inimă, prezentând inima ca o interfață vibrantă a existențialului.

    Anca-Maria Stănciulescu invită publicul să reflecteze și să se lase inspirat de creațiile sale, care combină gesturi revolute, profunzime și culoare pentru a exprima complexitatea sentimentelor umane.

    Vernisajul „Broken heArt” rămâne deschis publicului la Galeriile „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, oferind o experiență vizuală și emoțională unică pentru iubitorii de artă contemporană.

    Viorel Surdoiu

    Articolul precedent
    VIDEO Exemplar de râs filmat într-un parc național din județul Gorj
    Articolul următor
    Fără boicot la Școala Gimnazială Nr 1 Motru! Cinci sau șase profesori nu vor ieși la ceremonie
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!